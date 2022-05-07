Президент США Джо Байден в ближайшие дни объявит об очередном пакете помощи для Украины в сфере безопасности.

Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника.

При этом ожидается, что общая сумма составит более $100 млн.

Джо Байден должен выступить перед лидерами стран Большой семерки уже 8 мая, перед ожидаемым празднованием Дня Победы в России, которое происходит 9 мая.

Ожидается, что пакет американской помощи будет включать новые боеприпасы для гаубиц.

Ранее стало известно, что президент США подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая.

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Закон о ленд-лизе был единогласно одобрен Сенатом США в начале апреля. Уже 28 апреля законопроект был одобрен Палатой представителей Соединенных Штатов.

В начале мая посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил Берлину принять закон о ленд-лизе по примеру США.