Президент США Джо Байден в ближайшие дни объявит об очередном пакете помощи для Украины в сфере безопасности.
Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника.
При этом ожидается, что общая сумма составит более $100 млн.
Джо Байден должен выступить перед лидерами стран Большой семерки уже 8 мая, перед ожидаемым празднованием Дня Победы в России, которое происходит 9 мая.
Ожидается, что пакет американской помощи будет включать новые боеприпасы для гаубиц.
Ранее стало известно, что президент США подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая.
Закон о ленд-лизе был единогласно одобрен Сенатом США в начале апреля. Уже 28 апреля законопроект был одобрен Палатой представителей Соединенных Штатов.
В начале мая посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил Берлину принять закон о ленд-лизе по примеру США.