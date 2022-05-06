Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья на 6 мая 2022. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Запорожья

12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:45 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

19:17 86/85 Запорожье-1 – Львов

19:27 88/87 Александрия – Ковель

21:38 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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