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Факты / Украина

Горячо на Изюмском направлении, в окрестностях Барвенково бои: ситуация на Харьковщине

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Горячо на Изюмском направлении, в окрестностях Барвенково бои: ситуация на Харьковщине

Российские оккупанты за сутки трижды ударили из реактивных систем залпового огня и дважды — из артиллерии по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова.

Сегодня ночью и утром враг нанес два удара с РСЗО и артиллерии по Северной Салтовке. Также оккупанты обстреляли Золочев, Чугуев, Лозовую, Дергачи.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, горячо на Изюмском направлении, в окрестностях Барвенково ведутся бои. Оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ, но россияне несут большие потери.

В то же время в Харьковской области не прекращают восстанавливать критически важную инфраструктуру, поврежденную оккупантами: газо-, водо- и электроснабжение.

Также Олег Синегубов прокомментировал дефицит топлива. По его словам, это прямое последствие враждебных действий РФ и ее прицельных ударов. Он попросил воздержаться от поездок без необходимости и с пониманием относиться к ограничению отпуска топлива на станциях.

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5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что украинская армия перешла к контрнаступлению в Харьковской области, оттесняя оттуда российские войска. Речь идет об Изюмском и Харьковском направлениях.

Со своей стороны советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объяснил, что контрнаступление на этих направлениях означает, что россиянам не удаются их ключевые замыслы.

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Фото: Depositphotos

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