Политическое руководство Российской Федерации не верит в их возможное привлечение к ответственности за военные преступления, совершаемые ВС РФ в Украине.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в аналитическом центре Chatam House.

Президент Зеленский считает, что действия РФ проявили себя с чрезвычайной жестокостью и пренебрежением в отношении всех международных конвенций, а также существующих систем международного права.

По его словам, были нарушены как всевозможные права человека, так и нормы в отношении незыблемости границ и целостности государств в Европе.

— Почему Россия это все делает? Потому что там думают, что если для них и может наступить ответственность за такие преступления, то разве что через десятилетия. Они просто не верят, что международное сообщество способно привлечь к ответственности за военные преступления тех, кто прикрывается силой ядерного государства, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) заявил, что в МУС поступили запросы от 43 стран, чтобы были проведены расследования военных преступлений, совершенных на территории Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Источник: Chatam House