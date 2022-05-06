Страна-агрессор Россия “кинула” переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса (так называемых “Л/ДНР”). Они уехали на территорию РФ, убегая от полномасштабной войны в Украине, однако обещанного там не получили.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват телефонных разговоров российских захватчиков, обнародованный Службой безопасности Украины.

Во время этого разговора жительница Краснодарского края России рассказала своему мужу-оккупанту о переселенцах с оккупированного Донбасса, жалующихся, что не получили в РФ обещанного.

– Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по-одному кормить, а кормят по-другому, – рассказала россиянка.

Судя по разговору, они вдвоем с мужем-оккупантом не сдерживали эмоций и не подбирали слов о переселенцах с оккупированных территорий Донбасса.

– А вы, хитро*опые, хотите приехать сюда, чтобы вам сразу все в шоколаде было?.. Не нравится, тебя здесь никто не держит. Тебя сюда никто не звал, ты сама сюда приехала! – заявил оккупант во время общения с женой.

Как подчеркнули в СБУ, реальность, в которую попадают переселенцы с временно оккупированных территорий Украины, кардинально отличается от того, что показывают по телевидению российские пропагандисты (якобы о помощи “жителям Донбасса”).

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– Отыграв роль “беженцев” на РоссТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя “людьми второго сорта” в окружении россиян, которые их откровенно презирают. Вот такой он – “руZZкий мир”, — добавили в СБУ.