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Факты / Украина

Обстреливали позиции ВСУ: в Харьковской области попали в плен 11 российских снайперов

Юлия Соколова редактор ленты
Співробітники СБУ

С начала полномасштабной войны в Украине сотрудники Службы безопасности ликвидировали более 140 вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Кроме того, во время одной из спецопераций СБУ удалось взять в плен 11 российских снайперов.

Как проинформировали в пресс-центре спецслужбы, также были разоблачены 4 тыс. коллаборантов – лиц, которые добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

В СБУ подробнее рассказали о задержании диверсантов, агентов РФ и коллаборантов в пяти областях Украины:

• Харьковская область

В ходе спецоперации СБУ попали в плен 11 российских снайперов.

– Задержанные входили в состав так называемого “115 полка ДНР”, который обстреливал украинские позиции, – отмечается в сообщении.

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• Хмельницкая область

Здесь военной контрразведке СБУ удалось обезвредить вражескую диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входило три человека. Злоумышленники планировали совершить диверсии в области.

Они находились на связи со своими российскими кураторами, фиксировали на видео ракетные удары РФ по стратегически важным объектам.

• Житомирская область

В Житомирской области сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб. Злоумышленник – чиновник одного из оборонных объектов Украины – собирал разведывательные данные о количестве и боеготовности самолетов Вооруженных сил Украины.

– Кроме этого, установлена личность военного преступника, командовавшего российской группировкой во время силового захвата Запорожской АЭС. Им оказался заместитель начальника главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются меры по привлечению рашиста к ответственности, — проинформировали в СБУ.

• Сумская область

В Сумской области разоблачен глава одного из городских советов, его заместитель, а также местный депутат, которые согласились сотрудничать с врагом.

Во время оккупации войсками РФ части Конотопского района эти злоумышленники помогали с материально-техническим обеспечением захватчиков.

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• Киевская область

В Киевской области удалось задержать еще двух коллаборантов, способствовавших “расквартированию” российских захватчиков.

Задержанные также помогали оккупантам ориентироваться на местности в Бучанском районе, участвовали в мародерстве, а также в похищении патриотически настроенных украинцев.

Накануне в Национальной полиции проинформировали о задержании более 750 вражеских диверсантов после начала полномасштабной войны в Украине.

1 мая стало известно об обезвреживании диверсионной группы Генштаба РФ, готовившей теракт. Вражеские диверсанты планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси, а обвинить в этом Украину и ее партнеров.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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