Российские олигархи хотят смерти Путина и строят планы, как помочь ему в этом – Грозев

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев утверждает, что российские олигархи желают президенту России Владимиру Путину смерти и размышляют над тем, как они могли бы помочь ему в этом.

Об этом Грозев сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Так, Гордон упомянул о моменте из истории, как в начале марта 1953 года лидеры Советского Союза Берия, Бунгагин, Хрущев и Маленков отстранили от власти Иосифа Сталина. Проводя аналогию, он поинтересовался у Грозева, могут ли найтись персонажи, способные поступить так же в Кремле сегодня.

– Правило говорит, что это должно произойти. Я напомню, что нет в истории России, в истории всего мира случаев, в которых какой-то правитель навязывает такую цену своей политической элите, своей силовой элите, своим олигархам. Все эти действия были не согласованы с российскими элитами. Это очень важно, – подчеркнул Грозев.

Журналист-расследователь отметил, что политическая элита России имеет определенные мнения об отстранении Путина от власти. В качестве подтверждения он рассказал о прослушанной им и его коллегами-расследователями аудиозаписи со словами олигарха, который очень близок к главе Кремля.

Тот якобы говорил второму олигарху, что Владимиру Путину было бы лучше умереть от определенной болезни, которую Грозев решил не уточнять.

Журналист-расследователь подчеркнул, что Путин уничтожает не только Украину, но и Россию.

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– Они (российские олигархи, – Ред.) вот так думают. И оно так есть. То есть сейчас активно или пассивно обдумывают, как помочь закончить этот режим. Найдутся ли люди, которые готовы это сделать? Каждый генерал или подполковник, чьи родные умирают или пропадают без вести, становится потенциальным человеком для такого дела, – сказал журналист.

На вопрос о том, действительно ли Владимир Путин чем-то серьезно болен, Грозев ответил, что приближенные к главе Кремля олигархи утверждают, что это так.

Однако назвать точные медицинские названия без официальных данных он отказался, только отметил, что близкий круг Путина считает его больным и руководствуется этой информацией в принятии своих решений.