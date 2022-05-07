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В психбольнице в Ростовской области находится до 200 погибших и 800 раненых рашистов – Генштаб

Анастасия Гевко редактор ленты
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что в Ростовской области в психиатрической больнице содержится до 800 раненых военных Российской Федерации и до 200 погибших рашистов.

Об этом говорится в сводке Генштаба за пятницу, 6 мая.

– Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника, – отмечают в Генштабе.

Напомним, украинские защитники освободили ряд населенных пунктов на Харьковщине от российской оккупации за прошедшие сутки.

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