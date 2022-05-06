Украинские военные сбили очередную российскую ракету над территорией Одесской области.
Об этом проинформировали в пресс-центре Оперативного командования Юг.
Силы противовоздушной обороны обезвредили вражескую ракету в Белгороде-Днестровском районе.
– В Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезврежена вражеская ракета, которой рашисты пытались нанести очередной удар по инфраструктуре Одесской области, — отмечается в сообщении.
Обломки российской ракеты упали на подсобное здание одного из местных объектов инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.
Следственно-оперативная группа Национальной полиции изъяла обломки как доказательство преступления РФ против Украины.
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал, что страна-агрессор Россия наносит ракетные удары по территории нашего государства, пытаясь разрушить логистические пути поставок оружия от западных партнеров.
Ракетные обстрелы усилились за последние дни. Так, 3 мая враг выпустил 14 крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря по территории Украины.
4 мая было зафиксировано 8 запусков российских крылатых ракет по территории Украины.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 2 тыс. ракет.
Враг бьет по железнодорожной инфраструктуре, жилым домам, школам, больницам и другим объектам.
Из-за угрозы ракетных ударов городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7-9 мая.
Источник: Оперативное командование Юг