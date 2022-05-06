Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина

Украинская ПВО обезвредила российскую ракету над Одесской областью

Юлия Соколова редактор ленты
Ракета

Украинские военные сбили очередную российскую ракету над территорией Одесской области.

Об этом проинформировали в пресс-центре Оперативного командования Юг.

Силы противовоздушной обороны обезвредили вражескую ракету в Белгороде-Днестровском районе.

– В Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезврежена вражеская ракета, которой рашисты пытались нанести очередной удар по инфраструктуре Одесской области, — отмечается в сообщении.

Обломки российской ракеты упали на подсобное здание одного из местных объектов инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

Следственно-оперативная группа Национальной полиции изъяла обломки как доказательство преступления РФ против Украины.

Украинская ПВО обезвредила российскую ракету над Одесской областью / 6 фотографий

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал, что страна-агрессор Россия наносит ракетные удары по территории нашего государства, пытаясь разрушить логистические пути поставок оружия от западных партнеров.

Сейчас смотрят

Ракетные обстрелы усилились за последние дни. Так, 3 мая враг выпустил 14 крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря по территории Украины.

4 мая было зафиксировано 8 запусков российских крылатых ракет по территории Украины.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 2 тыс. ракет.

Враг бьет по железнодорожной инфраструктуре, жилым домам, школам, больницам и другим объектам.

Из-за угрозы ракетных ударов городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7-9 мая.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Воздушное командование Восток

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка