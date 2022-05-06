Украинские военные сбили очередную российскую ракету над территорией Одесской области.

Об этом проинформировали в пресс-центре Оперативного командования Юг.

Силы противовоздушной обороны обезвредили вражескую ракету в Белгороде-Днестровском районе.

– В Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезврежена вражеская ракета, которой рашисты пытались нанести очередной удар по инфраструктуре Одесской области, — отмечается в сообщении.

Обломки российской ракеты упали на подсобное здание одного из местных объектов инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

Следственно-оперативная группа Национальной полиции изъяла обломки как доказательство преступления РФ против Украины.

Украинская ПВО обезвредила российскую ракету над Одесской областью / 6 фотографий

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал, что страна-агрессор Россия наносит ракетные удары по территории нашего государства, пытаясь разрушить логистические пути поставок оружия от западных партнеров.

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Ракетные обстрелы усилились за последние дни. Так, 3 мая враг выпустил 14 крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря по территории Украины.

4 мая было зафиксировано 8 запусков российских крылатых ракет по территории Украины.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 2 тыс. ракет.

Враг бьет по железнодорожной инфраструктуре, жилым домам, школам, больницам и другим объектам.

Из-за угрозы ракетных ударов городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7-9 мая.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Воздушное командование Восток