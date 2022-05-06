Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 мая, обратился к парламенту Исландии и подчеркнул, что Россия воюет не против одной лишь Украины, а против проявлений свободы в целом. Он призвал Исландию стать “адвокатом” свободы в этой борьбе.

– Что останется от Украины, если Россия будет успешна в своей войне против нашей страны? Российские оккупанты несут тиранию, которая не допускает никакой свободы. Они хотят присвоить нашу землю. Они уже давно рассказывают об Украине, что мы якобы не имеем права на самостоятельное существование. И они хотят стереть любые упоминания о нашей культуре. Несмотря на то, что наша культура имеет более чем тысячелетние корни, – сказал Зеленский.

Он привел в качестве примера города Исландии, в которых люди живут счастливо и безопасно и подчеркнул, что именно так работают свобода и культура.

Сравнивая природные условия Исландии и Украины президент подчеркнул, что у Украинского государства условия лучше, однако Россия, которая пришла на наши земли с войной, сумела превратить их в ад.

– Для чего? Очевидно, чтобы у нас никогда не было демократии и чтобы мы никогда не имели независимости. Чтобы нашу землю и природу можно было использовать наперекор нашим интересам, чтобы наши ресурсы работали на чужое государство, а наши люди были просто молчаливой рабочей силой, – отметил президент.

В качестве показательного факта глава Украины сообщил парламентариям Исландии, что уже более 500 тыс. украинцев были принудительно депортированы в Россию.

– У них забирают все: документы, средства связи и отправляют в отдаленные регионы чужой земли, пытаясь ассимилировать их в России силой. 500 тыс. депортированных людей – это огромное количество. И это больше, чем население вашей прекрасной страны. Чрезвычайный масштаб ужаса, – подчеркнул украинский президент.

Он также напомнил парламентариям об убийствах российскими агрессорами десятков тысяч жителей Мариуполя и о военных преступлениях, которые российская армия совершила против гражданских в Буче.

– Куда бы не пришли оккупанты в Украине, они начинают искать каждого и каждую, кто работал на наше государство и кто служил в нашей армии. Ищут журналистов, активистов, представителей местного самоуправления – то есть всех, кто может бороться за свободу на нашей земле ради того, чтобы свободно жить, как того хочет наш народ. Очевидно, что война РФ против Украины это не просто попытка захватить одну страну и разрушить жизнь в ней. Нет, это посягательство на свободу, как таковую. А потому для всех свободных людей мира важно, чтобы наша страна не осталась один на один в противостоянии России. Важно, чтобы каждый народ помогал, – заявил Владимир Зеленский.

Он призвал Исландию продолжить помогать Украине, поддерживать новые санкции против России и “быть адвокатом свободы на всех направлениях”.

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– Никакой торговли с тиранией. И в первую очередь нужен отказ от российской нефти, нефтяных смесей и нефтепродуктов. Никаких финансовых связей с тиранией. Никакой политической помощи тирании, – резюмировал президент.

Также Владимир Зеленский пригласил Исландию присоединиться к фонду восстановления Украины.