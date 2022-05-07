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Факты / Украина

Найдены обгоревшие тела: россияне обстреляли колонну выезжавших из Волчанска гражданских автомобилей

Татьяна Ковальчук выпускающий редактор
Обстріляли авто

Российские террористы 4 мая обстреляли колонну автомобилей мирных жителей, выехавших из оккупированного г. Волчанск Чугуевского района. В результате повреждены шесть машин и найдены тела четырех погибших.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, из оккупированного Волчанска пытались выехать 15 автомобилей. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района российские военные открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями.

Сегодня, 6 мая, следователи Чугуевского райотдела полиции смогли установить местонахождение колонны машин и провести розыскные следственные действия. Так, были найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа на обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов.

Найдены обгоревшие тела: россияне обстреляли колонну выезжавших из Волчанска гражданских автомобилей / 3 фотографии

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Источник: Харьковская областная прокуратура

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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