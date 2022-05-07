Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время контрнаступления Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба в пятницу, 6 мая.

– Наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг наносит ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры и жилым районам населенных пунктов нашего государства, – подчеркивается в сообщении.

Сообщается, что в Беларуси все еще остаются подразделения вооруженных сил РФ в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

Генштаб утверждает, что в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ проводят боевое согласование для того, чтобы в дальнейшем начать участвовать в боевых действиях на территории Украины.

На Слобожанщине враг продолжает наращивать группировки войск. Рашисты перемещают в Украину подразделения из состава Восточного военного округа, блокируют отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производят систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск.

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Кроме того, оккупанты безуспешно попытались наступать по направлению к Новой Дмитровке.

– На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов. На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины, – перечисляют в Генштабе.

Тем временем в Мариуполе враг сосредоточился на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе Азовстали.

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не производил, наносил огненное поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении россияне продолжают провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдовы, личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности.