В Лондоне (Великобритания) прошел благотворительный аукцион по сбору средств в поддержку Украины. Среди лотов была флисовая кофта украинского лидера Владимира Зеленского, которую удалось продать за £90 тыс.

Как проинформировали в посольстве Украины в Великобритании, благотворительное мероприятие состоялось 5 мая под названием Brave Ukraine (Храбрая Украина).

– Целью было рассказать истории храбрости украинцев, ставших иконическими за время войны, а также собрать средства в поддержку этой храбрости. Гостями вечера стали 400 самых влиятельных людей политики, культуры, бизнеса, спорта и медиа, — отметили в посольстве.

Как сообщает британское издание The Telegraph, аукционом лично руководил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Одним из лотов стала флисовая кофта Владимира Зеленского цвета хаки, в которой он записывал свои первые видеообращения после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Украинский лидер оставил на кофте свою подпись и надпись Слава Украине!

Во время аукциона Борис Джонсон предположил, что цена на этот лот должна быть значительно выше стартовой, установленной на уровне £50 тыс. В итоге стоимость лота достигла £90 тыс.

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Во время выступления на мероприятии Джонсон назвал президента Украины “одним из самых невероятных лидеров современности”. Глава британского правительства также подчеркнул, что Кремль не сможет сломать дух украинцев, как бы ни старался.

– Ему (Владимиру Путину, — Ред.) никогда не одолеть те несокрушимые Вооруженные силы, которые уже отразили российскую армию от ворот Киева, а потому совершили величайший военный подвиг ХХI века. Поэтому я как никогда уверен, что Украина победит. Украина будет свободной, и суверенная Украина снова поднимется, – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что полномасштабная война в Украине является борьбой между свободой и угнетением, между демократией и тиранией, независимостью и империализмом, светом и тьмой, добром и злом. Джонсон заверил, что Британия продолжит оказывать Украине помощь, пока в этом будет необходимость.

I was honoured to speak at the Brave Ukraine Fundraiser this evening alongside @ZelenskyyUa. Our support for Ukraine is unwavering, and we must do everything we can to help Ukraine defend itself and ease the burden of suffering on innocent Ukrainians. Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/la3Z3pyHwM — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 5, 2022

Во время мероприятия выступил и Владимир Зеленский с помощью видеосвязи. Президент похвалил Великобританию, а также лично Бориса Джонсона и назвал его “храбрым”.

Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне за £90 тысяч / 3 фотографии

Среди других лотов аукциона, организованного Christie’s, были:

• прогулка по Киеву вместе с мэром города Виталием Кличко;

• керамический петушок – идентичный тому, которого подарили Джонсону во время его прогулки с Зеленским по улицам Киева (подобный петушок стоял на кухонном шкафу, который уцелел в разрушенной многоэтажке в Бородянке и стал символом несокрушимости Украины);

• марки, посвященные крылатой фразе о русском военном корабле (с подписью автора фразы);

• три работы украинской художницы Алевтины Кахидзе на тему войны;

• новогодние шарики, которые первая леди Украины Елена Зеленская разрисовала вместе с детьми с инвалидностью;

• фотография авторства убитого российскими захватчиками фотокорреспондента Макса Левина, которую выбрала его семья.

По данным украинского посольства, благодаря аукциону удалось собрать более $1 млн на помощь детям.

Источник: Посольство Украины в Великобритании, The Telegraph, Правительство Великобритании