В Лондоне (Великобритания) прошел благотворительный аукцион по сбору средств в поддержку Украины. Среди лотов была флисовая кофта украинского лидера Владимира Зеленского, которую удалось продать за £90 тыс.

Как проинформировали в посольстве Украины в Великобритании, благотворительное мероприятие состоялось 5 мая под названием Brave Ukraine (Храбрая Украина).

Как сообщает британское издание The Telegraph, аукционом лично руководил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Одним из лотов стала флисовая кофта Владимира Зеленского цвета хаки, в которой он записывал свои первые видеообращения после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Украинский лидер оставил на кофте свою подпись и надпись Слава Украине!

Во время аукциона Борис Джонсон предположил, что цена на этот лот должна быть значительно выше стартовой, установленной на уровне £50 тыс. В итоге стоимость лота достигла £90 тыс.

Во время выступления на мероприятии Джонсон назвал президента Украины “одним из самых невероятных лидеров современности”. Глава британского правительства также подчеркнул, что Кремль не сможет сломать дух украинцев, как бы ни старался.

Он добавил, что полномасштабная война в Украине является борьбой между свободой и угнетением, между демократией и тиранией, независимостью и империализмом, светом и тьмой, добром и злом. Джонсон заверил, что Британия продолжит оказывать Украине помощь, пока в этом будет необходимость.

I was honoured to speak at the Brave Ukraine Fundraiser this evening alongside @ZelenskyyUa.

Our support for Ukraine is unwavering, and we must do everything we can to help Ukraine defend itself and ease the burden of suffering on innocent Ukrainians.

Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/la3Z3pyHwM

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 5, 2022