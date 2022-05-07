7 мая умер Игорь Котелевский – мэр украинского города Токмак Запорожской области. По неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства.
О смерти мэра Токмака Игоря Котелевского сообщили журналистам в Запорожской ОВА.
– Сегодня, 7 мая, 2022 года ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются, сообщили в ОВА.
Игорю Котелевскому было 57 лет, у него осталась жена и две дочери.
Оккупация Токмака
Первые бои с русскими захватчиками в городе начались 27 февраля. Уже 1 марта 2022 Токмак оказался во временной оккупации.
Мэр города Игорь Котелевский, принудительно сложив полномочия, продолжал работать и помогать местным жителям.
От сотрудничества с оккупантами Котелевский публично отказался, и на его место в середине апреля рашисты “назначили” Владимира Вольвача.ч
Фото: Игорь Котелевский