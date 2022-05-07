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Факты / Украина

Мэр временно оккупированного Токмака Игорь Котелевский умер при странных обстоятельствах

Наташа Тарчевська редактор ленты
Мэр временно оккупированного Токмака Игорь Котелевский умер при странных обстоятельствах

7 мая умер Игорь Котелевский – мэр украинского города Токмак Запорожской области. По неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства.

О смерти мэра Токмака Игоря Котелевского сообщили журналистам в Запорожской ОВА.

– Сегодня, 7 мая, 2022 года ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются, сообщили в ОВА.

Игорю Котелевскому было 57 лет, у него осталась жена и две дочери.

Оккупация Токмака

Первые бои с русскими захватчиками в городе начались 27 февраля. Уже 1 марта 2022 Токмак оказался во временной оккупации.

Мэр города Игорь Котелевский, принудительно сложив полномочия, продолжал работать и помогать местным жителям.

От сотрудничества с оккупантами Котелевский публично отказался, и на его место в середине апреля рашисты “назначили” Владимира Вольвача.ч

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Фото: Игорь Котелевский

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Источник: Укринформ

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