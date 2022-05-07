Украинские военные быстро учатся пользоваться иностранной военной техникой и даже передают свой опыт коллегам из других стран, поскольку имеют опыт боевых действий.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников.

Его спросили, как быстро украинские военнослужащие учатся пользоваться новым вооружением, поставляемым странами Запада.

– Я начал вести эти разговоры и просить моих коллег, чтобы они уже открывали курсы для наших военных, не дожидаясь принятия решений по поставкам вооружения, – рассказал Алексей Резников.

Украинский министр обороны рассказал, что во время консультаций со своим коллегой из Великобритании Беном Уолесом он сказал ему “давай изменим философию, давай уже открывать, потому что вы все равно придете к этому решению (снабжение вооружения, — Ред.)”. Как результат, британцы начали учить украинских военных пользоваться ПЗРК Starstreak.

– Наши артиллеристы сегодня учатся в трех странах использовать 155 калибры, причем как американские, так и французские, – рассказал Алексей Резников.

Он рассказал, что украинские бойцы, уже имеющие боевой опыт, дают советы иностранным инструкторам, потому что чувствуют реальные условия применения оружия, как это было во время освоения французской артиллерии.

В то же время украинские танкисты учатся пользоваться техникой стран НАТО, потому что восемь лет участвовали в совместных учениях с военными Североатлантического альянса, рассказал Алексей Резников.

Сейчас смотрят

– Не проблема людям из космической страны – а Украина – это космическая страна, летает в космос – научиться ездить на танках Abrams или Leopard… мы учимся быстро, а когда идут боевые действия, то еще быстрее все учатся, – сказал министр обороны.

Алексей Резников рассказал, что ведет переговоры о том, чтобы украинские пилоты выезжали на учебу, потому что, по его мнению, придет время, когда придется пользоваться иностранными самолетами типа A-10 Thunderbolt, F15, F16 и т.д.