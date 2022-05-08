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Факты / Украина

В селе на Запорожье нашли более 100 раненых российских десантников — Генштаб ВСУ

Наташа Тарчевська редактор ленты
В селе на Запорожье нашли более 100 раненых российских десантников — Генштаб ВСУ

На 73 сутки полномасштабного вторжения российские регулярные войска продолжают нести значительные потери в боях с подразделениями ВСУ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 7 мая.

Так, в субботу, 7 мая, в Запорожской области было обнаружено более сотни 300 российских десантников. Раненых рашистов нашли в селе Бурчак: это примерно в 77 км от города Запорожья.

– Да, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

В составе которой воинской части находятся “найденные” российские десантники и есть ли среди них 200, в Генштабе не сообщили.

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