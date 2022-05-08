В Украине армию шлемами и бронежилетами обеспечивают преимущественно украинские производители.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников.

Его спросили, хватит ли Украине вооружения после подписания президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе.

– Все зависит от интенсивности ведения огня: сколько боекомплектов тратят наши бригады или батальоны во время ведения боевых действий, потому что у нас достаточно широкая линия фронта, – сказал Алексей Резников.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны США предоставляли ленд-лиз Советскому Союзу не только на вооружение, но даже на пуговицы для униформы.

В то же время, по словам Алексея Резникова, предварительно львиная доля из ленд-лиза для Украины пойдет на вооружение, а другие средства пойдут и на разные виды финансирования, и выделение средств для социально-гуманитарных вещей или товаров двойного назначения.

Он сообщил, что только США передали Украине уже $3,4 млрд, а еще ожидается $30 млрд. И это без учета помощи других стран.

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Его спросили, какова сейчас ситуация с обеспечением армии.

– Нареканий к счастью огромных я не получил. Входили мы в эту систему слабо: у нас бронежилетов и шлемов было практически ноль, а сектор безопасности и обороны огромен. Это не только 261 тысяча Вооруженных сил, это еще 45 тыс. пограничников, 45 тыс. нацгвардейцев, 90 тыс. нацполиции, плюс СБУ, ГУР… Всем нужны бронежилеты и шлемы. К этому добавьте возникшую за недели тероборону 100 тыс., а параллельно мобилизация с резервистами… Сейчас нам нужны миллионы шлемов, бронежилетов, комплектов одежды и так далее, — сказал Алексей Резников.

Он рассказал, что Украина с первого дня начала заключать долгосрочные контракты по поставкам предметов обеспечения, а также существенно помогли волонтеры.

– Сегодня мы уже поставляем (предметы защиты, – Ред.) по контрактам. И главное: по идее премьер-министра Шмыгаля мы вкладываем сегодня деньги – на питание, одежду, бронежилеты и шлемы – в украинского производителя. Благодаря этому темпы наших производителей начали наращиваться, – сказал министр обороны.

Ранее Алексей Резников рассказал, как проходят учения украинских военных при овладении иностранной техникой, которую поставляют западные партнеры Украины.