Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 73 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>410 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина

В Минобороны рассказали, как предварительно будут распределены средства по ленд-лизу

Илья Нежигай редактор ленты
Олексій Резніков

В Украине армию шлемами и бронежилетами обеспечивают преимущественно украинские производители.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников.

Его спросили, хватит ли Украине вооружения после подписания президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе.

– Все зависит от интенсивности ведения огня: сколько боекомплектов тратят наши бригады или батальоны во время ведения боевых действий, потому что у нас достаточно широкая линия фронта, – сказал Алексей Резников.

Читайте
США принципиально хотят быть партнерами Украины в этой победе: Резников о лэнд-лизе

Он напомнил, что во время Второй мировой войны США предоставляли ленд-лиз Советскому Союзу не только на вооружение, но даже на пуговицы для униформы.

В то же время, по словам Алексея Резникова, предварительно львиная доля из ленд-лиза для Украины пойдет на вооружение, а другие средства пойдут и на разные виды финансирования, и выделение средств для социально-гуманитарных вещей или товаров двойного назначения.

Он сообщил, что только США передали Украине уже $3,4 млрд, а еще ожидается $30 млрд. И это без учета помощи других стран.

Сейчас смотрят

Его спросили, какова сейчас ситуация с обеспечением армии.

– Нареканий к счастью огромных я не получил. Входили мы в эту систему слабо: у нас бронежилетов и шлемов было практически ноль, а сектор безопасности и обороны огромен. Это не только 261 тысяча Вооруженных сил, это еще 45 тыс. пограничников, 45 тыс. нацгвардейцев, 90 тыс. нацполиции, плюс СБУ, ГУР… Всем нужны бронежилеты и шлемы. К этому добавьте возникшую за недели тероборону 100 тыс., а параллельно мобилизация с резервистами… Сейчас нам нужны миллионы шлемов, бронежилетов, комплектов одежды и так далее, — сказал Алексей Резников.

Он рассказал, что Украина с первого дня начала заключать долгосрочные контракты по поставкам предметов обеспечения, а также существенно помогли волонтеры.

– Сегодня мы уже поставляем (предметы защиты, – Ред.) по контрактам. И главное: по идее премьер-министра Шмыгаля мы вкладываем сегодня деньги – на питание, одежду, бронежилеты и шлемы – в украинского производителя. Благодаря этому темпы наших производителей начали наращиваться, – сказал министр обороны.

Ранее Алексей Резников рассказал, как проходят учения украинских военных при овладении иностранной техникой, которую поставляют западные партнеры Украины.

Читайте
Коллективный Запад был убежден, что мы упадем через 72 часа, но этого не произошло - Резников

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Минобороны

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка