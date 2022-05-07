За прошедшие сутки российские войска потеряли во время боевых действий в Украине еще около 200 человек личного состава и 12 танков.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

За сутки украинские воины также уничтожили еще 27 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем и 17 беспилотников врага.

Общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 7 мая ориентировочно составили:

• личного состава – около 25 100 (за сутки ликвидировано еще около 200 человек);

• танков ‒ 1 122 (+12 за сутки);

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• боевых бронированных машин – 2 713 (+27 за сутки);

• артиллерийских систем – 509 (+7 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 172 (+1 единица за сутки);

• средств ПВО – 84 единицы (+1 за сутки);

• самолетов – 199;

• вертолетов – 155;

• автомобильной техники и автоцистерн – 1 934 единицы (+8 за сутки);

• кораблей/катеров – 11;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 единица (+17 за сутки);

• специальной техники – 38 единиц;

• крылатых ракет – 90.

В течение суток наибольшие потери враг понес в Слобожанском операционном районе. Данные уточняются.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки, в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки Харьковской области вражеские войска подорвали три автомобильных моста. Таким образом оккупанты пытаются замедлить контрнаступательные действия украинской армии.

А в разведке Великобритании проинформировали, что Вооруженные силы Украины нанесли существенный ущерб подразделениям войск РФ. И теперь стране-агрессору потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после полномасштабной войны в Украине.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ