За два дня до “праздника победы”: РФ снова обстреляла ракетами Одессу и еще две области

На 73-е сутки полномасштабного вторжения Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским регионам.

Накануне “сакрального” для рашистов Дня победы, в субботу, 7 мая, россияне ударили по Одессе, а также Николаевской и Сумской областях.

Одесса

Первые взрывы одесситы услышали примерно в 14.00: в соцсетях начали распространяться фотографии, где четко видны столбы черного дыма в небе Одессы.

Уже через некоторое время информацию о ракетном обстреле Одессы 7 мая подвердила начальница прессцентра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.

Она заявила, что путинские захватчики выпустили сразу шесть ракет. Четыре российские ракеты повредили предприятие по изготовление мебели в одном из жилых районов, после чего почти сразу вспыхнул пожар.

Еще две российские ракеты попали в уже разрушенный аэропорт Одессы: речь идет о взлетно-посадочной полосе и радиолокационных приборах.

Сейчас смотрят

Сумская область

Ракетные удары в Сумской области 7 мая были зафиксированы около 13.00. Вражеские ракеты класса “воздух-земля” упали на территорию Миропольской и Хотінської общин.

Такую информацию подтвердил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Впоследствии “прилеты” по Сумщине прокомментировали и в Госпогранслужбе. Выяснилось,что под обстрелом оказался пограничный участок.

— Никто из пограничников не пострадал, но опасность остается, — сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Также известно, что запущенные рашистами ракеты разрывались на расстоянии около 20 км.

Николаевская область

Информацию о ракетном ударе по Николаевщине 7 мая в эфире национального телемарафона подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Да, были сегодня прилеты. Надо сказать, что в 17.45 появилась информация о еще один прилет, но точной информации пока не имею. Однако имею данные, что это не населенный район, — сообщил он.

В то же время о ракетных ударах сообщили представители Вознесенской районной военной администрации. О возможных разрушениях и жертвах среди гражданского населения пока ничего неизвестно.

Местные власти в очередной раз призвали жителей не игнорировать сирены, поскольку каждая из них — это не учения, а реальные угрожающие ситуации.