Как минимум один Т-90М, самый современный танк России, был уничтожен в ходе боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщает британская разведка.

Танк Т-90М был представлен в 2016 году. Он покрыт улучшенной броней, оснащен модернизированной пушкой и улучшенной системой спутниковой навигации.

Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении военных подразделений России, в том числе воюющих в Украине.

В британской разведке отмечают, что танк остается уязвимым для противотанкового оружия, если его не поддерживают другие силы.

