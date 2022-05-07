Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 73 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>410 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина

ВСУ уничтожили самый современный российский танк Т-90М — разведка Британии

Марта Бондаренко редактор ленты
ВСУ уничтожили самый современный российский танк Т-90М — разведка Британии

Как минимум один Т-90М, самый современный танк России, был уничтожен в ходе боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщает британская разведка.

Танк Т-90М был представлен в 2016 году. Он покрыт улучшенной броней, оснащен модернизированной пушкой и улучшенной системой спутниковой навигации.

Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении военных подразделений России, в том числе воюющих в Украине.

В британской разведке отмечают, что танк остается уязвимым для противотанкового оружия, если его не поддерживают другие силы.

Сейчас смотрят

Также в Минобороны Великобритании считают, что Вооруженные силы Украины нанесли значительный урон подразделениям и передовым возможностям России. И теперь РФ потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этой войны.

Например, замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники.

Источник: Ministry of Defence

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка