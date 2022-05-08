На 74-е сутки полномасштабной войны россияне не оставляют намерений установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, чтобы иметь сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Карта боевых действий в Украине на 08.05.2022

На Слобожанском направлении армия РФ стремится не допустить дальнейшего продвижения Вооруженных сил Украины в сторону государственной границы Украины к северу и северо-востоку от Харькова.

Враг открывает огонь из артиллерии в районах Прудянки, Слатино и Циркунов и оборудует позиции в районе Казачьей Лопани для усиления обороны.

На Изюмском направлении враг готовится к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Чтобы усилить свои группировки, передислоцировал с территории РФ в эти районы две батальонные тактические группы из состава 35 общевойсковой армии.

Сейчас смотрят

Россияне обстреливают из артиллерии позиции подразделений Сил обороны и уточняют их положение в районах Изюма и Каменки с использованием средств воздушной разведки.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступление в направлении Новомихайловки.

На Лиманском направлении россияне штурмом захватили северную окраину Шандриголового.

На Мариупольском направлении армия РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь и штурмовать их с привлечением артиллерии и танков.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, перегруппировывает и усиливает подразделения, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении россияне разведывали позиции подразделений Вооруженных мыл Украины с помощью беспилотника Орлан-10.

Напряженной остается ситуация на Бессарабском направлении. Там вооруженные формирования в Приднестровском регионе и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.

В акваториях Черного и Азовского морей район ведения боевых действий изолируют корабли Черноморского флота РФ. Последние проводят разведку и обеспечивают огневую поддержку на Приморском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлении существенных изменений Генеральный штаб ВСУ не зафиксировал.

Однако угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется.

Участок украино-российской границы в Брянской и Курской областях прикрывают подразделения Вооруженных сил РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW