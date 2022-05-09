Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

– В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 кв.м, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности, – сообщил Гайдай.

По его словам, дальнейшее тушение завода невозможно, так как российские обстрелы не утихают.

Фото: Сергей Гайдай