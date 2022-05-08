Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бундестага Германии Бербель Басс в Киеве.

Глава государства отметил, что ее визит в Украину в День памяти и примирения достаточно важен. Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Он подчеркнул, что Украина ожидает от Германии сильного и уверенного лидерства в помощи нашей стране в борьбе с российским агрессором.

Владимир Зеленский и Бербель Бас обсудили прежде всего дальнейшее оборонное содействие Украине со стороны Германии, а также усиление санкций против России.

Отдельное внимание было уделено движению Украины к членству в ЕС. Владимир Зеленский надеется, что Германия поддержит предоставление нашей стране статуса кандидата.

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Также Владимир Зеленский поблагодарил Германию за финансовую поддержку экономики Украины и призвал сыграть ведущую роль в восстановлении разрушенных российской армией украинских территорий.

Со своей стороны Бербель Бас поблагодарила Владимира Зеленского за встречу. Она отметила, что для нее очень важно именно 8 мая быть в Украине и иметь возможность почтить память жертв Второй мировой войны.