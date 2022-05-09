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Факты / Мир

Несмотря на запрет: украинцы в Берлине развернули огромный флаг Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Несмотря на запрет: украинцы в Берлине развернули огромный флаг Украины

Украинцы в Берлине, несмотря на запрет, развернули огромный 30-метровый флаг Украины. 

Видео с места проведения акции в воскресенье, 8 мая, опубликовали у себя в YouTube Факты ICTV.

– Когда украинцам сказали, что нельзя приносить с собой украинскую символику, мы этого не поняли. И сейчас мы вышли с символикой. (Флаг Украины, – Ред.) – тридцать метров. Такие дела, – рассказала одна из участниц мероприятия.

Активисты скандировали “Украина” и принесли с собой помимо огромного флага маленькие, а также – сине-желтые ленточки и другую украинскую символику.

Напомним, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Ранее сообщалось, что берлинские власти получили заявки на проведение около 50 демонстраций и мероприятий 8-9 мая.

В связи с этим там определили ряд ограничений в 15 районах, вероятно, опасаясь возникновения конфликтных ситуаций.

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Среди попавших под запрет символов оказались буквы V или Z, которые используются россиянами в войне против Украины, георгиевские ленточки и другая символика в поддержку войны России против Украины.

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