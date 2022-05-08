Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что российские оккупанты снизили интенсивность боев в направлении Мариуполя. Об этом говорится в сводке Генштаба в воскресенье, 8 мая.

В то же время противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Целью рашистов является установление полного контроля на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымским полуостровом.

– Основные усилия враг сосредоточил на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БпЛА Байрактар, поддержки действий подразделений по воздуху в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря, – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины.

В частности, уже подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточились на недопущении продвижения наших войск: усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Рашисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.

– На Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10 с целью уточнения позиций наших войск. На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, – говорится в заявлении.

В целом, как уточняется, в последние сутки враг активизировал ведение боевых действий: он пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей, проводит перегруппировку, восполнение потерь, наращивает системы противовоздушной обороны и материально-техническое обеспечение, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

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Оккупанты безрезультатно попытались наступать на Лиманском направлении, чтобы взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Также агрессоры безуспешно попытались занять Рубежное на Северодонецком направлении.

– На Попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут. Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха нет, продолжаются бои. На Кураховском направлении пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха нет, – перечислили в ведомстве.

Тем временем на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышевахе, Ясной Поляне.

На Южнобужском направлении враги пытаются удержать занятые позиции с помощью 15 батальонных тактических групп и не проводят активных боевых действий.

– Совершают обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций подразделений наших войск. Проводят восполнение потерь. Применяют армейскую авиацию в районе населённого пункта Карьерное, – сказано в заявлении.

Тем временем на временно захваченных территориях оккупанты продолжают меры административно-полицейского режима. В частности, усиливают фильтрационные мероприятия с помощью подразделений Росгвардии в Геройском, Голой Пристани и Херсоне.

Украинские военные отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.