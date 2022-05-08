Офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко рассказал, как долго защитники собираются держать оборону осажденного российскими агрессорами Мариуполя.

– У нас есть связь с командованием и приказ держать оборону. Мы собираемся стоять столько, сколько нужно, – сказал Самойленко.

В то же время он подчеркнул, что бойцы уже потратили все свои ресурсы для эффективной обороны, а потому могут быть только эвакуированы.

– У нас все еще есть провизия, вода и оружие, в частности артиллерия, но мы не можем его использовать, потому что мы близко к городу. Но все наши ресурсы ограничены, мы не получали обновления ресурсов. Мы будем бороться за лучшее разрешение ситуации, – сообщил Самойленко.

По его словам, у большинства защитников еще есть связь с семьями, и они восхищаются поддержкой родных.

– Однажды мы встретимся с нашими родными, женами и друзьями и будем праздновать победу, но мы должны бороться за нашу победу, – сказал офицер.

Самойленко сообщил, что знает о большой международной огласке по поводу происходящего в Мариуполе и отметил, что многие хотят помочь, но не знают, как.

Он призвал вмешаться в происходящее любую страну, которая не является Россией и которая не связана с этим агрессором.

– Любая страна, у которой достаточно мужества вмешаться и остановить Россию, это было бы хорошо для нас, – резюмировал он.