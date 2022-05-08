В небе под Одессой сбили российскую крылатую ракету и беспилотник Форпост

В Одесской области в полдень 8 мая подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Юг уничтожили российский ударный беспилотник-разведчик Форпост.

Наше ПВО также ликвидировало вражескую крылатую ракету, выпущенную многоцелевым российским истребителем СУ-35 со стороны Черного моря.

За вчера, 7 мая, ВСУ уничтожили 19 вражеских беспилотников (за все время полномасштабной войны РФ в Украине – 360), а также сбили две крылатые ракеты (в целом – 92). Сегодняшние потери России будут учтены в утренней сводке Генштаба завтра, 9 мая.

Перед этим жители Одессы сообщали о нескольких взрывах в городе.

Еще раньше советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что День памяти жертв Второй мировой войны в этом году в Украине происходит под непрерывные звуки воздушной тревоги, а Одесса подвергается массированным ракетным ударам России.

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