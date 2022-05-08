Май, 08 в 15:55

Офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко рассказал о том, как командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк принял решение дезертировать из окруженного Мариуполя с танками, небольшим количеством людей и боеприпасами.

Самойленко подчеркнул, что в случае возникновения такой критической ситуации, как сейчас, у военных может быть лишь несколько вариантов.

– Первый вариант: можно отложить оружие и ждать конца: это будет медленная смерть от голода или быстрая от бомб. Второй – попытаться сбежать, как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады: он отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти, один человек погиб. Третий вариант: можно сдаться. Четвертый: единственный способ, гарантирующий вам жизнь и за который вам не будет стыдно – это стоять и бороться, – подчеркнул он.

Самойленко сообщил, что в настоящее время военные в Мариуполе находятся на расстоянии более 100 км от украинских позиций, а потому прорыв к ним является невозможным.

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– Мы с самого начала знали, что у полка Азов нет высоких шансов на выживание… Мы можем погибнуть в любой момент. Любой контакт с внешним миром может быть последним. Мы погибнем здесь, большинство из нас знает это. Наше главное послание такое: сделайте так, чтобы наши усилия не были напрасными. Многие отдали свои жизни за то, чтобы защитить Украину и свободный мир, – резюмировал офицер.

Он уточнил, что не думает, что россияне остановятся на войне с Украиной и, в случае победы, на войне с той же Польшей – глава Кремля Владимир Путин, по его мнению, пойдет дальше.

Фото: Азов