Россия уже уничтожила 116 храмов религиозных святынь. Преимущественно это православные храмы — их разрушили 91. Есть также мечети, синагоги, католические и протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные админздания.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) создала интерактивную карту разрушения культовых сооружений.

Больше всего пострадали Донецкая область, Киевщина и Харьковщина. Здесь — более половины всех зафиксированных ныне случаев повреждений сакральных сооружений Украины. Не жалели даже обычно благосклонные к России заведения УПЦ-МП. Два дня назад с неба разбомбили Святогорскую Лавру, где прячутся мирные жители.

Но разрушения зафиксировали в 13 областях.

Источник: ДЭСС

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Фото: ДЭСС