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Факты / Украина

Ни один город не может чувствовать себя в безопасности: Вениславский о вероятности обстрелов 8-9 мая

Татьяна Ковальчук выпускающий редактор
Ни один город не может чувствовать себя в безопасности: Вениславский о вероятности обстрелов 8-9 мая

В акватории Черного моря сейчас находятся надводные и подводные корабли с суммарным запасом свыше 20 ракет и все они имееют целью территорию Украины. Поэтому ни один город на сегодняшний день не может чувствовать себя в безопасности и остается под угрозой ракетных ударов в течение 8-9 мая.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

— Мы в опасности сегодняшний и завтрашний день, 8 и 9 мая, из-за определенного символизма. По данным ВСУ и ГУР, в последние сутки враг использует стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, он запускал крылатые ракеты типа воздух-земля с территории даже Волгоградской области, которая находится за много тысяч километров от Украины, для того, чтобы они оставались вне зоны действий наших сил ПВО. На сегодняшний день нельзя исключать повторение этого, — говорит Вениславский.

Политик отмечает, что нельзя также исключать удары по столице Украины – городу Киеву. Ведь для РФ очень нужно демонстрировать “успехи” в такие дни, которые для врага особенно символичны. Удары по относительно спокойным территориям западной Украины призваны, прежде всего, вызвать страх и являются составляющей террористической стратегии РФ в войне против нашего государства.

Власти в очередной раз призывают украинцев особенно 8 и 9 мая не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу следовать до укрытия.

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Фото: Офис президента

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