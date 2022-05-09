Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>415 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Мир

Большая часть обещанных США гаубиц уже в Украине – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
Большая часть обещанных США гаубиц уже в Украине – CNN

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил CNN, что Америка уже поставила более 85 из 90 гаубиц, оружия дальнего действия, которые были обещаны Украине, а также более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним.

По данным издания, чиновник также сообщил, что более 310 украинских солдат прошли обучение обращению с гаубицами, и еще 50 с лишним в настоящее время продолжают проходить обучение, наряду с новым отдельным двухнедельным курсом по обслуживанию гаубиц, который начинается сегодня.

По меньшей мере 20 украинцев прошли обучение по беспилотнику Phoenix Ghost, 60 украинцев прошли обучение по бронетранспортеру (БТР) M113, еще 45+ сегодня завершили обучение по этому БТР, а 15 украинских военных завершили обучение по Q64 – мобильной РЛС ПВО. Он уточнил, что второй класс начинает обучение работе с этой РЛС.

Также по крайней мере 13 поставок из семи разных стран прибыли на различные перевалочные пункты по всему региону, в том числе – дробовики, запасные части, Хаммеры, генераторы и даже пара дополнительных гаубиц, отметил чиновник.

Читайте
Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка