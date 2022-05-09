Большая часть обещанных США гаубиц уже в Украине – CNN

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил CNN, что Америка уже поставила более 85 из 90 гаубиц, оружия дальнего действия, которые были обещаны Украине, а также более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним.

По данным издания, чиновник также сообщил, что более 310 украинских солдат прошли обучение обращению с гаубицами, и еще 50 с лишним в настоящее время продолжают проходить обучение, наряду с новым отдельным двухнедельным курсом по обслуживанию гаубиц, который начинается сегодня.

По меньшей мере 20 украинцев прошли обучение по беспилотнику Phoenix Ghost, 60 украинцев прошли обучение по бронетранспортеру (БТР) M113, еще 45+ сегодня завершили обучение по этому БТР, а 15 украинских военных завершили обучение по Q64 – мобильной РЛС ПВО. Он уточнил, что второй класс начинает обучение работе с этой РЛС.

Также по крайней мере 13 поставок из семи разных стран прибыли на различные перевалочные пункты по всему региону, в том числе – дробовики, запасные части, Хаммеры, генераторы и даже пара дополнительных гаубиц, отметил чиновник.

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