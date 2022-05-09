Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что поведение российских дипломатов, с которыми она работает в Нью-Йорке, “абсолютно” изменилось с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило издание CNN.

– С первого дня, 24 февраля, когда мы сидели на экстренном заседании Совета Безопасности, а россияне были председателем Совета Безопасности, мы увидели, что их поведение в Совете значительно изменилось, – заявила Линда Томас-Гринфилд в Брюсселе.

Томас-Гринфилд сказала CNN, что российские дипломаты в ООН “определенно” зачитывают подготовленные комментарии.

– Мы знаем и ожидаем, когда они отреагируют на то, что мы говорим, но я подозреваю, что все очень хорошо продумано для них и написано по сценарию, – сказала она.

По мнению американского посла, российские дипломаты выглядят так, будто им некомфортно. Она отметила, что видит это по тому, как они себя ведут.

Томас-Гринфилд добавила, что она видит, что ее российский коллега появляется в Совете Безопасности ООН реже, чем до полномасштабного нападения РФ.

По ее словам, теперь он часто присылает вместо себя своего заместителя или специалистов.

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Она также сказала, что, по ее мнению, российские дипломаты в ООН были застигнуты врасплох атакой 24 февраля.