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Факты / Украина

Информация о похищенной с Чернобыльской АЭС колбе с радиоактивным веществом – фейк

Валентина Летяк редактор ленты
Фейк про колбу з ЧАЕС

На Чернобыльской АЭС опровергли информацию Энергоатома, обнародованную 7 мая, о том, что в Буче якобы нашли колбу с радиоактивным веществом, похищенную россиянами.

– Во время оккупации промышленной площадки станции никаких ядерных или радиоактивных веществ не было похищено. Сотрудники ЧАЭС сохранили полный контроль над ядерными и радиоактивными материалами на территории станции, – уверяют в администрации атомной электростанции.

Атомщики также обратились к коллегам из Энергоатома с просьбой опровергнуть дезинформацию и удалить упоминание об этом в своем Telegram-канале.

Они также просят более тщательно проверять такую ​​информацию перед публикацией, поскольку подобные заявления сеют панику среди населения.

7 мая на официальном Telegram-канале Энергоатом сообщил, что одна из украденных во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС колб с радиоактивным веществом нашлась в Буче.

Странную находку якобы обнаружил в собственном доме местный житель после пребывания в нем оккупантов. Мужчина вызвал саперов. Сообщалось также, что радиационный фон колбы, где находилась ртуть, значительно превышал нормы.

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Фото: Енергоатом

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