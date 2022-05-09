В Днепропетровской области поздно вечером оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, где несколько улиц в одном из сел остались без света. Люди не пострадали.
Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на сводку от областных военных администраций.
В Черниговской области 8 мая около 17.00 российские военные обстреляли из миномета окрестности сел Городнянской общины недалеко от госграницы. По предварительным данным, жертв нет.
Окраины Харькова днем несколько раз обстреляли из РСЗО, пострадавших нет. А вот в Харьковском районе два человека получили ранения, один погиб.
В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе: четверо ранены и трое погибли.
Вечером 8 мая оккупанты обстреливали Лозовский и Золочевский районы: два человека получили ранения. Продолжаются бои на Изюмском направлении.
Луганская область продолжает страдать от обстрелов. В городах Северодонецк, Лисичанск и селе Шипилово повреждены пять объектов: жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен молитвенный дом.
Из-за обстрелов погибли три человека, из них двое — это волонтеры из Закарпатья. Ранения получили три человека. Ночью продолжался обстрел Лисичанска.
В Донецкой области ночью продолжались обстрелы Новомихайловки, Авдеевки, Марьинки, населенных пунктов Очеретинской теробщины. Сейчас есть информация об одном раненом в Новомихайловке.
Сложная ситуация в Лиманской и Святогорской территориальных общинах.
В Сумской области около 18.00 оккупанты нанесли авиаудар по самому большому и старейшему еврейскому кладбищу.
В Одесской области за день 8 мая произошло несколько ракетных атак. Шесть ракет были уничтожены силами ПВО.
Ракеты попали в Арцизскую общину, там повреждена электроподстанция и газопровод, разрушены несколько частных домов. В Одессе оккупанты нанесли удары по зоне отдыха. К сожалению, есть пострадавшие.
В Херсонской области военные РФ и местные коллаборанты активно готовились к празднованию 9 мая. Во всех крупных городах оккупанты развешивали бигборды и сити-лайты с советской символикой и призывом присоединиться к шествию Бессмертного полка.
В самом Херсоне на Площади свободы оккупанты установили сцену и фотографии советских времен. Есть информация, что для массовки завозят актеров из Симферополя и “ДНР”.
В Николаевской области днем постоянно объявляли воздушные тревоги. По предварительной информации, днем враг обстрелял Широковскую и Снегиревскую общины. Жертв и пострадавших нет. Повреждений также.
Под утро обстрел нанесли по селу Шевченково, где загорелась трава.