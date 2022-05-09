В Днепропетровской области поздно вечером оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, где несколько улиц в одном из сел остались без света. Люди не пострадали.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на сводку от областных военных администраций.

В Черниговской области 8 мая около 17.00 российские военные обстреляли из миномета окрестности сел Городнянской общины недалеко от госграницы. По предварительным данным, жертв нет.

Окраины Харькова днем ​​несколько раз обстреляли из РСЗО, пострадавших нет. А вот в Харьковском районе два человека получили ранения, один погиб.

В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе: четверо ранены и трое погибли.

Вечером 8 мая оккупанты обстреливали Лозовский и Золочевский районы: два человека получили ранения. Продолжаются бои на Изюмском направлении.

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Луганская область продолжает страдать от обстрелов. В городах Северодонецк, Лисичанск и селе Шипилово повреждены пять объектов: жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен молитвенный дом.

Из-за обстрелов погибли три человека, из них двое — это волонтеры из Закарпатья. Ранения получили три человека. Ночью продолжался обстрел Лисичанска.

В Донецкой области ночью продолжались обстрелы Новомихайловки, Авдеевки, Марьинки, населенных пунктов Очеретинской теробщины. Сейчас есть информация об одном раненом в Новомихайловке.

Сложная ситуация в Лиманской и Святогорской территориальных общинах.

В Сумской области около 18.00 оккупанты нанесли авиаудар по самому большому и старейшему еврейскому кладбищу.

В Одесской области за день 8 мая произошло несколько ракетных атак. Шесть ракет были уничтожены силами ПВО.

Ракеты попали в Арцизскую общину, там повреждена электроподстанция и газопровод, разрушены несколько частных домов. В Одессе оккупанты нанесли удары по зоне отдыха. К сожалению, есть пострадавшие.

В Херсонской области военные РФ и местные коллаборанты активно готовились к празднованию 9 мая. Во всех крупных городах оккупанты развешивали бигборды и сити-лайты с советской символикой и призывом присоединиться к шествию Бессмертного полка.

В самом Херсоне на Площади свободы оккупанты установили сцену и фотографии советских времен. Есть информация, что для массовки завозят актеров из Симферополя и “ДНР”.

В Николаевской области днем ​​постоянно объявляли воздушные тревоги. По предварительной информации, днем ​​враг обстрелял Широковскую и Снегиревскую общины. Жертв и пострадавших нет. Повреждений также.

Под утро обстрел нанесли по селу Шевченково, где загорелась трава.