Эвакуация из Азовстали и взрывы в Одессе и Сумской области: что происходит на 75-е сутки войны в Украине

Сегодня начались 75-е сутки широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. Российский враг продолжает нести значительные потери в боях с нашими воинами. В настоящее время под временной оккупацией остаются некоторые территории в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Оккупанты продолжают массированные ракетные обстрелы украинских городов: за прошедшие сутки воздушная тревога продолжалась по всей Украине, о взрывах сообщали в Одессе, Лисичанске, Сумской области.

Важно то, что на Мариупольском направлении враг значительно снизил интенсивность боев, а из Азовстали удалось эвакуировать 173 человека.

О важнейших событиях дня – в текстовой трансляции на Фактах ICTV