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Факты / Украина
Марта Бондаренко |
Эвакуация из Азовстали и взрывы в Одессе и Сумской области: что происходит на 75-е сутки войны в Украине

Эвакуация из Азовстали и взрывы в Одессе и Сумской области: что происходит на 75-е сутки войны в Украине

Сегодня начались 75-е сутки широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. Российский враг продолжает нести значительные потери в боях с нашими воинами. В настоящее время под временной оккупацией остаются некоторые территории в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Оккупанты продолжают массированные ракетные обстрелы украинских городов: за прошедшие сутки воздушная тревога продолжалась по всей Украине, о взрывах сообщали в Одессе, Лисичанске, Сумской области.

Важно то, что на Мариупольском направлении враг значительно снизил интенсивность боев, а из Азовстали удалось эвакуировать 173 человека.

О важнейших событиях дня – в текстовой трансляции на Фактах ICTV

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07:15 - 09 мая
Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси

Новый пакет санкций на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов будет касаться торговли. Да, пошлины повысят на 35%. Импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, в том числе платину и палладий.

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06:56 - 09 мая

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что в Украине ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жилья.

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