В Украине сейчас продолжается “горячая фаза” развязанной Россией полномасштабной войны. Поэтому сохраняется опасность ракетных ударов РФ на всей территории нашего государства.

Об этом сообщила в эфире общенационального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она напомнила, что 9 мая для страны-агрессора – это своеобразная “сакральная” дата.

– Действительно, 9 мая для РФ – это едва ли не ключевая “скрепа”, на которой они строят всю свою мифологию и мифическую героизацию своего прошлого. К этому дню им обязательно нужно что-то показывать своему населению, чтобы скреплять эту уверенность в их непобедимости, – отметила Маляр.

Она уточнила, что мифическую героизацию прошлого в РФ подпитывают искусственно созданными “победами”. А нынешнюю полномасштабную войну в Украине агрессор пытается привязать к истории со Второй мировой войной.

– И на фоне этого могут быть провокации, какие-то осложнения. Мы к этому готовы и рассматриваем эти сценарии. Мы должны понимать, что в любом случае, 9 мая, 10-е или 15-е – все равно у нас продолжается “горячая фаза” войны. И это значит, что опасность, если мы говорим о ракетных ударах, сохраняется на всей территории Украины, — подчеркнула Маляр.

В связи с этим она призвала украинцев не терять бдительность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Замминистра отметила, что если раздается сирена, значит есть данные о повышенной опасности.

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Комментируя ситуацию на фронте, Маляр рассказала, что основное поле битвы сейчас – Юг и Восток Украины. Она проинформировала, что если РФ изначально ставила своей целью покорить всю Украину, захватив Киев, то сейчас сменила тактику.

– Сейчас они пытаются все это поделить условно на зоны или на куски, на области или части областей. И они двигаются в основном на Востоке – прежде всего, это Донецкая и Луганская области. Там продолжаются ожесточенные бои, обстрелы происходят по всей линии фронта, — заявила Маляр.

Бои продолжаются и в Харьковской области, но там украинские военные не дают врагу продвинуться и выбивают его из временно занятых населенных пунктов.

Маляр добавила, что оккупанты сейчас также пытаются захватить Херсонскую область. В то же время, на временно занятых территориях этой области враг не может установить полный контроль, потому что нет поддержки среди украинцев.

– Тот факт, что пока еще не состоялись и не могут состояться так называемые референдумы, говорит о том, что Украина эффективно делает свою работу. И они не могут установить там свой контроль, – сообщила замминистра.

Она подчеркнула, что оккупанты встретились с яростным сопротивлением украинцев и не могут использовать людей для пропагандистской картинки.