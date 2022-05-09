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Факты / Украина

Оккупанты готовятся к наступлению на двух направлениях — генштаб ВСУ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Оккупанты готовятся к наступлению на двух направлениях — генштаб ВСУ

Войска РФ готовятся к наступлению на населенные пункты на Изюмском и Донецком направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск основные усилия сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.

В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины сосредоточил на территории Российской Федерации в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп. Продолжается перекидывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия контроля населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону украинских войск.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 75-е сутки.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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