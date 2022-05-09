Оккупанты разлучили мать с ребенком, которых эвакуировали из Азовстали

Во время эвакуации с территории завода Азовсталь оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь.

Мать оставили в фильтрационном лагере, который устроили российские кафиры.

— Во время последней эвакуации с территории завода Азовсталь кафиры разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР, — говорится в сообщении Азова.

До места назначения в Запорожье, 8 мая доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно.