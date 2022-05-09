Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 74 день войны
Убили Убили
225 детей
Ранили Ранили
>413 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина

Оккупанты разлучили мать с ребенком, которых эвакуировали из Азовстали

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Оккупанты разлучили мать с ребенком, которых эвакуировали из Азовстали

Во время эвакуации с территории завода Азовсталь оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь.

Мать оставили в фильтрационном лагере, который устроили российские кафиры.

— Во время последней эвакуации с территории завода Азовсталь кафиры разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР, — говорится в сообщении Азова.

До места назначения в Запорожье, 8 мая доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно.

Читайте
С завода Азовсталь эвакуировали еще 173 человека - городской совет Мариуполя

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка