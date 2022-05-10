Пентагон увидел признаки депортации украинцев в Россию

Представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что министерство обороны США увидело признаки того, что русские перебрасывают украинцев в Россию “против их воли”.

На вопрос о заявлениях Украины о том, что 1,2 млн украинцев в данный момент депортированы в Россию и содержатся в студенческих городках, Кирби ответил:

— Мы определенно видели признаки того, что украинцев переселяют из Украины в Россию. У нас есть признаки того, что украинцев против их воли увозят в Россию.

При этом Кирби не смог назвать общее количество перемещенных украинцев, сколько лагерей и как они выглядят. Кирби назвал действия РФ “бессовестными” и “не поведением ответственной державы”.

Источник: CNN