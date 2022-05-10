После освобождения территорий на выезде из Харькова в направлении села Циркуны полиция обнаружила останки трех расстрелянных украинцев и двух российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, еще в первый день полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ остановили врага в этом месте, тогда они разбили российскую технику и уничтожили нескольких военных.

– Длительное время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена. Следственно-оперативная группа наконец-то может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных РФ и, к сожалению, трех наших граждан, расстрелянных рашистами, – уточнил Болвинов.

Он сказал, что одного из украинцев кому-то удалось похоронить, полиция извлекла тела погибших.

Под Харьковом в районе Циркунов нашли останки расстрелянных украинцев / 2 фотографии

Ранее полиция обратилась к жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области с просьбой пока не возвращаться домой.

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За последние дни ВСУ освободили несколько сел региона, однако жить там все еще опасно из-за близости к линии фронта, неразорвавшихся снарядов и заминированных мест, которые оставили после себя российские агрессоры.