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Факты / Украина

Под Харьковом в районе Циркунов нашли останки расстрелянных украинцев

Валентина Летяк редактор ленты
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців

После освобождения территорий на выезде из Харькова в направлении села Циркуны полиция обнаружила останки трех расстрелянных украинцев и двух российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, еще в первый день полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ остановили врага в этом месте, тогда они разбили российскую технику и уничтожили нескольких военных.

– Длительное время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена. Следственно-оперативная группа наконец-то может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных РФ и, к сожалению, трех наших граждан, расстрелянных рашистами, – уточнил Болвинов.

Он сказал, что одного из украинцев кому-то удалось похоронить, полиция извлекла тела погибших.

Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Під Харковом знайшли останки розстріляних українців
Под Харьковом в районе Циркунов нашли останки расстрелянных украинцев / 2 фотографии

Ранее полиция обратилась к жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области с просьбой пока не возвращаться домой.

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За последние дни ВСУ освободили несколько сел региона, однако жить там все еще опасно из-за близости к линии фронта, неразорвавшихся снарядов и заминированных мест, которые оставили после себя российские агрессоры.

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Фото: Нацполиция

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