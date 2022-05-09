Шарль Мишель был вынужден прятаться в укрытие во время воздушной тревоги в Одессе

Председатель Евросовета Шарль Мишель, который 9 мая вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем прибыл с визитом в Одессу, был вынужден бежать в бомбоубежище, когда началась воздушная тревога.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает немецкое издание Bild. Вместе с ним в одно из ближайших укрытий Одессы проследовал и глава украинского правительства.

— Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что “Европу можно почувствовать”. И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу — от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас, — написал Шарль Мишель в своем Twitter.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Шарль Мишель в Одессе успел увидеть тот самый жилой дом, где в результате ракетного удара погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

— Ужасное горе, которое пришло в эту и еще тысячи украинских семей. Мы должны остановить Россию и привлечь ее к ответственности. Европейский Союз рядом с нами в этой борьбе, — написал Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

Фото: Денис Шмыгаль