Шмыгаль рассказал, разрешат ли мужчинам выезжать из Украины во время войны

Решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных, отметил глава украинского правительства. Мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

— Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине, — сказал глава правительства.

По данным Кабмина, Украину покинули около 5 миллионов человек.

— Официально зафиксированная цифра — это 4,7 миллиона. За последние чуть более двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по восстановлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%, — добавил Шмыгаль.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 75-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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