Шпионил для РФ: на Львовщине задержали агента российских спецслужб

Во Львовской области задержан подозреваемый в шпионаже в пользу российских агрессоров. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает пресс-служба управления СБУ по Львовщине.

– Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. Предатель планировал провести подрывную деятельность на территории Львовщины. Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы России. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб нашему государству, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что контрразведчики блокировали возможность передачи важной информации врагу.

Подозреваемому, тем временем, сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Следственные действия, тем временем, продолжаются.