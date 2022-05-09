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Факты / Украина

Шпионил для РФ: на Львовщине задержали агента российских спецслужб

Анастасия Гевко редактор ленты
Шпионил для РФ: на Львовщине задержали агента российских спецслужб

Во Львовской области задержан подозреваемый в шпионаже в пользу российских агрессоров. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает пресс-служба управления СБУ по Львовщине.

– Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. Предатель планировал провести подрывную деятельность на территории Львовщины. Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы России. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб нашему государству, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что контрразведчики блокировали возможность передачи важной информации врагу.

Подозреваемому, тем временем, сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Следственные действия, тем временем, продолжаются.

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