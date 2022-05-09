Во время боев с российскими захватчиками погиб офицер Военно-морских сил ВСУ, заместитель командующего ВМС по авиации, полковник Игорь Бедзай.

Об этом проинформировал глава фонда Вернись живым, морпех и военный эксперт Тарас Чмут.

Он напомнил, что в 2014 году, во время вторжения войск РФ на территорию Крыма, Игорь Бедзай сумел перебросить исправную авиацию на подконтрольную украинским властям территорию.

– В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил – полковник Игорь Бедзай, более известный как бывший командир 10-й морской авиационной бригады из Новофедоровки, вблизи Сак, Крым. В 2014 году полковник Бедзай чуть ли не единственный из всего командования флота, кто проявил лидерство и решительность: пока все ждали мифических “приказов из Киева”, он организовал личный состав, подготовил технику и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины. А на следующий день – повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день, — отметил Тарас Чмут.

По его словам, именно благодаря подобным действиям полковника в 2014 году удалось сохранить морскую авиацию.

По данным Тараса Чмута, Игорь Бедзай погиб при выполнении боевого задания от ракеты истребителя РФ. Полковник находился в составе экипажа морского вертолета Ми-14.

– Погиб во время выполнения боевого задания, в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал, — рассказал Чмут.

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Следует отметить, что командование Вооруженных сил Украины пока не обнародовало официальную информацию о гибели полковника Игоря Бедзая.

В сводке за 7 мая командование Воздушных сил ВСУ сообщало о тяжелых боях в районе острова Змеиный в Черном море. Как известно, остров был временно захвачен войсками РФ.

– Настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник терпит ощутимые потери, как в “островных силах”, так и в морских судах, — отмечалось тогда в сообщении.

А в сводке Генерального штаба ВСУ за 8 мая сообщалось, что основные усилия врага сосредоточены на уничтожении аэродромной инфраструктуры, чтобы сделать невозможными действия украинской авиации (в том числе беспилотников Байрактар), поддержку действий подразделений ВСУ с воздуха. Также отмечалось, что оккупанты нарастили интенсивность применения авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.

Что известно об Игоре Бедзае

Игорь Бедзай – полковник Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В открытых источниках информации о биографии офицера немного.

Известно, что по состоянию на март 2014 года Игорь Бедзай исполнял обязанности командира 10 Сакской морской авиационной бригады ВМС Украины. В то время на полуостров Крым вторглись российские войска, оккупировав его.

В этих сложных условиях Бедзай стал одним из организаторов блестящей и рискованной операции по выводу военной авиационной техники на материковую Украину.

Технику удалось вывести прямо из-под носа оккупационных подразделений РФ. 3 марта 2014 года в условиях полной тишины в радиоэфире пилоты бригады поднялись в небо с аэродрома в Новофедоровке (АР Крым) и переместили технику в Кульбакино (Николаев). За считанные минуты самолеты и вертолеты покинули территорию заблокированной войсками РФ части в Крыму.

В 2014 году полковник Игорь Бедзай был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени “за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное исполнение служебного долга” (согласно президентскому указу №660).

Впоследствии Бедзай стал заместителем командующего ВМС ЗС Украины по морской авиации.

В 2016 году Игорь Бедзай стал народным героем Украины, а в 2018 году получил наградное оружие.

Источник: Тарас Чмут, Думская, ВМС ВС Украины, Генеральный штаб ВСУ, Командование Воздушных Сил ВСУ

Фото: Радио Свобода