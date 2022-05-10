В этой войне Путин ведет другую тактику, пытается совершать непредсказуемые действия — Маляр

В эфире информационного телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что приурочение тех или иных действий, в том числе военных, к конкретным датам – это чрезвычайно предполагаемая тактика, а в этой войне Россия избрала другую стратегию.

– С одной стороны, 9 мая – это ключевая скрепа, на которой россияне строят свою мифологию о якобы их героизме. Но, с другой стороны, приурочение тех или иных действий, в том числе боевых, к конкретным датам – это предсказуемая тактика. В этой войне Путин ведет другую тактику. Он пытается совершать такие действия, которые сделают его непредсказуемым, – говорит Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что в украинском обществе почему-то бытовали очень разные мнения относительно возможных действий российских военных сил.

– Считали, что по Западной Украине враг не будет бить ракетами, но ракетные обстрелы происходят. Затем были предположения, что российские войска не будут разрушать гражданские объекты, но враг каждый день разрушает гражданскую инфраструктуру страны. Кроме того, даже то, что касается поражений военных объектов, сложная ситуация с логикой и целесообразностью действий со стороны противника. Скорее всего, это именно план, связанный с тем, чтобы он был непредсказуем. Такова понятная тактика ведения войны, — отметила Маляр.

Кроме того, она сообщила, что даже если учесть сегодняшнюю речь Путина, видно, что ситуация для России очень тяжелая, и они это понимают.