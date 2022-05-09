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Факты / Украина

В День победы над нацизмом мы боремся за новую победу – Зеленский

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В День победы над нацизмом мы боремся за новую победу – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

– Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом и никому не отдадим ни кусочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить, — заметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Они выгнали нацистов из Донецка, Луганска, Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма; освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. Сегодня эти города особенно вдохновляют на победу.

– В День победы над нацизмом мы боремся за новую победу. Путь к ней тяжелый, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу — это учебник по истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы, – объяснил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина пережила разные войны. Но все они имели один финал – нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни. Потому что нет оков, которые могут сковать свободный дух украинцев и нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле.

Рано или поздно мы побеждаем. Будь это орда или нацизм, или смесь первого и второго, какой является нынешний враг — мы побеждаем, потому что это наша земля.

– Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу, независимость. Чтобы победа наших предков была не зря. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины, – убежден президент.

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