Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что считает “очень вероятным”, что Украина разобьет армию РФ. Об этом он заявил во время брифинга в Лондоне, пишет ВВС.

Он уточнил, что у российских войск довольно быстро заканчивается высокоточное оружие, а это является большой проблемой – над заменой придется работать несколько дней, если не месяцы.

– Очень возможно, что Украина разобьет российскую армию, – сказал британский министр.

Уоллес назвал “абсурдным” то, что на параде в честь 9 мая в Москве не было видно никакого чувства вины или “встречи с реальностью относительно того, что произошло с репутацией России, а также с российскими солдатами… и тем, что они делали с своими украинскими братьями и сестрами”.

– То, что Путин должен потерпеть поражение в Украине, очевидно, является нашей ключевой политической миссией, – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что именно Украина должна выбрать, как именно будет завершена эта война.