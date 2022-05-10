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Факты / Мир

Украина “очень вероятно” разобьет армию РФ – глава Минобороны Британии

Анастасия Гевко редактор ленты
Бен Воллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что считает  “очень вероятным”, что Украина разобьет армию РФ. Об этом он заявил во время брифинга в Лондоне, пишет ВВС.

Он уточнил, что у российских войск довольно быстро заканчивается высокоточное оружие, а это является большой проблемой – над заменой придется работать несколько дней, если не месяцы.

– Очень возможно, что Украина разобьет российскую армию, – сказал британский министр.

Уоллес назвал “абсурдным” то, что на параде в честь 9 мая в Москве не было видно никакого чувства вины или “встречи с реальностью относительно того, что произошло с репутацией России, а также с российскими солдатами… и тем, что они делали с своими украинскими братьями и сестрами”.

– То, что Путин должен потерпеть поражение в Украине, очевидно, является нашей ключевой политической миссией, – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что именно Украина должна выбрать, как именно будет завершена эта война.

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Источник: BBC

Фото: Getty Images

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