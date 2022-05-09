По состоянию на 9 мая 2022 более 641 ребенок пострадал в результате полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По официальным данным, 226 детей погибли и более 415 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Появилась информация о гибели 13-летней девочки, которая находилась в одной из машин колонны, которую 4 мая обстреляли оккупанты в Чугуевском районе Харьковской области.

7 мая из-за вражеских обстрелов сел Белогоровка и Шипилово Луганской области получили ранения две девочки 9 и 13 лет.

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А еще оккупанты своими обстрелами повредили 1 635 учебных заведений, 126 из них разрушены полностью.

Ранее сообщалось, что во время эвакуации с территории завода Азовсталь оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь.

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате детонации кассетного снаряда погиб 12-летний мальчик.