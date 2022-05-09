Убили выстрелами в голову: под Киевом нашли могилу с телами трех мужчин

Под Киевом на обочине дороги вблизи поселка Макаров Киевской области правоохранители обнаружили очередное захоронение гражданских, убитых российскими военными во время временной оккупации.

В могиле обнаружили тела трех мужчин, убитых выстрелами в голову, сообщает Офис генерального прокурора.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство в расследовании осуществляет Киево-Святошинская окружная прокуратура.

В Киевской области после освобождения от российских оккупантов продолжается поиск захоронений местных жителей, замученных россиянами.

На днях в Бучанском районе найдены захоронения четырех человек, среди них – 10-летняя девочка и три взрослых человека.

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Тела направили в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Уже известно, что ребенок погиб от осколочных ранений в результате вражеского авиаудара, 58-летнего мужчину оккупанты расстреляли вплотную возле собственного дома, 69-летняя женщина стала жертвой вражеских обстрелов.

А 92-летняя бабушка погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки.