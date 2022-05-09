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Факты / Украина

ВСУ зачищают разбомбленную оккупантами Белогоровку – глава Луганской ОВА

Наташа Тарчевська редактор ленты
ВСУ зачищают разбомбленную оккупантами Белогоровку – глава Луганской ОВА

9 мая в селе Белогоровка Луганской области ВСУ начали зачистку. Накануне войска оккупантов перешли в Белогоровку через понтонную переправу.

Эту информацию во время включения в эфир одного из телеканалов подтвердил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— Как только уберут всех “лишних” — спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома… Надеемся, что они дождутся, — отметил он.

Напомним, два дня назад, 7 мая российские оккупанты совершили авиаудар по Белогоровке, небольшому селу под Лисичанском. Бомба упала прямо на местную школу, где в укрытии прятались около 90 жителей села.

Также пострадал и сельский дом культуры, где также находились люди.

По состоянию на 9 мая из-под завалов в Белогоровке удалось достать лишь 30 человек. Вероятнее всего, что остальные 60 человек, что оставались под обломками зданий, погибли.

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